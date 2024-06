Presto madre bis, Chiara Nasti ha svelato ai fan alcuni dettagli sulla seconda gravidanza che la vedrà dare alla luce una bambina.

Dopo aver avuto Thiago, Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si preparano per avere una bambina. La coppia, seguitissima sui social, è davvero tanto affiatata e non è un segreto che l’influencer parli e risponda sempre con grande sincerità ai fan. Anche in questo senso, non stupisce il fatto che la donna abbia replicato in modo molto curioso alla domanda sul come i due siano riusciti a concepire una femminuccia…

Chiara Nasti, la “tattica” per avere una femminuccia

Sempre molto attiva sui social, la Nasti ha condiviso con i suoi fan una box domande. Tra i vari quesiti che le sono arrivati, anche uno in merito al come lei e Zaccagni siano riusciti, dopo aver avuto un maschietto, Thiago, a concepire una femminuccia. In questo senso, l’influencer ha svelato la “tattica” adottata.

“Hai usato qualche tattica per concepire una femmina? Ho un bimbo di 12m e vorrei avere una femmina”, ha domandato una seguace alla bella Chiara. La risposta è stata super diretta e onesta, ovvero, per lei e Mattia, nessuna strategia particolare. “Ma no”, ha detto la donna con tanto di emoticon della risata. “E’ stato bravo Mattia“, ha ammesso.

Il giorno del parto in arrivo

Tra le altre domande che sono arrivate alla Nasti non poteva mancare, ovviamente, quella relativa alla data presunta del parto e a come lei si stia preparando. Sul giorno previsto per la nascita della bimba, Chiara ha spiegato che manchino ancora circa 20/25 giorni. E ha anche aggiunto: “Stiamo solo tenendo sotto controllo il peso 🙂 meglio arrivare proprio al termine”. Insomma, ancora qualche giorno d’attesa per la coppia e arriverà la piccola Dea, questo il nome scelto per la piccola, che farà compagnia a Thiago.

