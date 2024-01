Dopo l’assenza delle ultime settimane, Chiara Ferragni è tornata a mostrarsi sui social e ha pubblicato un messaggio per i suoi fan.

Nonostante il pubblico social continui a tempestarla di critiche, Chiara Ferragni ha fatto il suo ritorno su Instagram e ha pubblicato un messaggio per esprimere nostalgia e gratitudine verso i suoi fan (che l’avrebbero sostenuta anche dopo lo scoppio dello scandalo).

“Mi siete mancati”, ha scritto l’influencer, e ancora: “Una cosa mi sento di dirla. Vorrei ringraziare tutte quelle persone che in questi giorni mi sono state vicino e hanno avuto una buona parola per confortarmi. Ringraziare tutte quelle persone che hanno mandato un messaggio o un direct, che hanno chiesto come stessi, che mi hanno spronata a tornare sui social. Grazie a chi c’è, a chi ascolta, a chi non vuole affossare ma aiutare. A coloro che hanno espresso la loro opinione, anche negativa, in tono pacato e costruttivo, perché nella vita c’è sempre tempo per confrontarsi, riflettere e ripartire”.

Nonostante le polemiche continuino ad avvicendarsi contro di lei sui social, Chiara Ferragni ha deciso di rompere il silenzio. Per quasi 20 giorni l’imprenditrice digitale si è trincerata dietro il più totale silenzio a seguito dello scandalo dei pandori Balocco e, a parte un video di scuse (che però è stato bersagliato di critiche), è apparsa solo di sfuggita in alcune stories condivise a Capodanno da suo marito Fedez.

Secondo indiscrezioni un team di esperti si starebbe occupando del suo ritorno sui social e della “riabilitazione” della sua reputazione in rete. Sarà vero? In tanti tra i fan si chiedevano quando finalmente sarebbe tornata sui social e molti si domandano anche quali saranno i suoi prossimi passi.

