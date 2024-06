Chiara Ferragni in vacanza a Forte dei Marmi, ma i follower notano sofferenza nei suoi occhi. Il post preoccupa i follower dell’influencer.

Chiara Ferragni, ormai ex regina delle influencer, ha trascorso l’ultimo weekend a Forte dei Marmi, condividendo momenti di apparente serenità sui social. Tuttavia, i follower non si sono lasciati ingannare e hanno commentato il suo stato emotivo, dicendo che “Si legge la sofferenza negli occhi“. Nonostante i sorrisi e le foto idilliache, la pressione della fase calante della sua carriera sembra evidente.

Ma vediamo che cosa hanno notato i fan più attenti.

Chiara Ferragni: fan preoccupati per l’influencer

Durante l’ultimo fine settimana trascorso a Forte dei Marmi, l’influencer ha condiviso sul suo profilo Instagram alcuni scatti che hanno preoccupato i fan.

Infatti, sotto al post qualcuno ha notato che nelle foto la Ferragni abbia mostrato un sorriso falso per mascherare una profonda sofferenza.

Qualcuno scrive: “Il sorriso più falso del web“, mentre qualcun altro commenta “Sorriso forzatissimo, nasconde una grande, ma grande ipocrisia“.

Un follower, invece, scrive sotto al post: “Purtroppo si vede che non è un vero sorriso, si legge la sofferenza negli occhi“.

Chiara Ferragni: dagli attacchi sui social alla separazione da Fedez

Fedez, il marito di Chiara Ferragni, ha recentemente parlato di una relazione tossica, alimentando ulteriori speculazioni sulla fine del loro matrimonio.

Durante la vacanza a Forte dei Marmi, i commenti dei follower sono stati impietosi: “In un attimo dalla famiglia del Mulino Bianco a infamarsi l’un l’altro, quanta pochezza“, ha scritto uno di loro. Un altro ha aggiunto: “Quando finisce l’era dei dispetti? Se lui è meno maturo di te telefona tu!“.

Non mancano osservazioni critiche anche sulla loro presenza mediatica: “L’unica cosa che mi dà fastidio è che fanno vedere quello che vogliono far apparire, in realtà sono altro… perché creare tutto questo per poi in un attimo il niente“. C’è chi nota anche una diminuzione delle collaborazioni: “Sto notando meno soggiorni supplied… Forse anche coloro che gestiscono alberghi si stanno svegliando“

