Chiara Ferragni si mostra sui social in lacrime. Il trand di TikTok commuove l’imprenditrice digitale. Ecco come hanno reagito i suoi fan.

Non è un periodo facile per Chiara Ferragni che, già alle prese con la crisi reputazionale in seguito allo scandalo del pandoro Balocco, ora si ritrova ad affrontare la separazione dal marito, Fedez.

A peggiorare la situazione ci sono gli ultimi video che hanno preso a circolare sul web che mostrano il rapper in compagnia di giovani modelle mentre si scambiano effusioni.

Nonostante le frecciatine social, la Ferragni pare stiamo soffrendo molto per la separazione, e lo dimostra anche l’ultimo video che ha pubblicato sui social. Ecco cosa sta succedendo.

Chiara Ferragni piange su TikTok

L’influencer condivide molto della sua vita sui social, anche i momenti più difficili. Ma ha spiazzato i fan l’ultimo video pubblicato su TikTok. Nel video, infatti, si vede Chiara Ferragni in lacrime.

@chiaraferragni ♬ Le parole più grandi – Coez

Nel video Chiara scrive “Ridotta così leggendo tutte le storie di questo trend” sulle note della canzone di Coez, Le parole più grandi.

Il trend a cui si riferisce sta circolando da tempo sul social e mostra foto e video di coppie innamorate.

Ciò dimostra quanto Chiara Ferragni stia soffrendo per la separazione dall’ex marito.

Chiara Ferragni: la reazione dei fan

Sotto al video sono arrivati migliaia di commenti di utenti, soprattutto fan, che hanno mostrato il loro supporto.

Un utente scrive “Chiara lo farai tra poco con Jacob Elordi“, riferendosi alla “crush” confessata dall’imprenditrice diversi mesi fa per il noto attore.

Qualcun altro scrive “Chiara ti siamo tutti vicini sei fortissima ma ricorda che dopo la tempesta c’è l’arcobaleno!“, e ancora “I tuoi occhi parlano, arriveranno momenti migliori Chiara“.

Ma c’è anche qualche commento sarcastico, come “Se ti senti triste…mangia un pezzo di pandoro“.

Nonostante gli scandali, Chiara Ferrgni dimostra di avere ancora un forte seguito che la sostiene, soprattutto in un momento difficile come quello che sta affrontando.

