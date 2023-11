Tutto sembra essere pronto nella casa nuova dei Ferragnez, e Chiara Ferragni ha mostrato ai fan il suo gigantesco albero di Natale.

Chiara Ferragni ha svelato via social che tra appena una settimana lei e la sua famiglia traslocheranno nella loro nuova casa e nel frattempo, sui social, ha mostrato il gigantesco albero di Natale che è stato realizzato per lei dal designer di eventi Vincenzo D’Ascanio.

Lo sfarzoso albero (con tanto di orsacchiotti di peluche, un aeroplanino e un cavallo a dondolo) non ha mancato di sollevare qualche critica sui social, ma l’influencer si è sbrigata a spiegare che per lei fare l’albero prima di dicembre sarebbe sinonimo di felicità: “Lo dice la scienza”, ha dichiarato via social dopo aver postato uno stralcio di uno studio scientifico a tal proposito nelle sue stories.

Tra appena una settimana Chiara Ferragni e la sua famiglia traslocheranno nel nuovo lussuoso appartamento a CityLife e ad attenderli sarà già presente un gigantesco albero di Natale personalizzato appositamente per loro. L’influencer lo ha mostrato orgogliosa via social, e ha spiegato che per lei non ci sarebbe nulla di male nell’addobbare la sua casa per Natale già da metà novembre.

Sui social intanto c’è chi le ha scritto: “Ma la gioia di fare un albero con i tuoi bambini no? Anziché farglielo trovare già fatto”, e ancora: “Secondo me Questi bambini ignorano che l’albero di Natale in genere si fa e non si compra già fatto… perché pagare per avere tutto già pronto senza provare un minimo di fatica o in questo caso il piacere di realizzare qualcosa di così magico?”. L’influencer replicherà alle critiche in circolazione?

