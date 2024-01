Il piano per il “rientro” social di Chiara Ferragni non sembra aver funzionato e nel frattempo il suo impero continua a scricchiolare.

Dopo lo scandalo della “falsa beneficenza2, Chiara Ferragni ha pubblicato un video di scuse e, a seguire, ha mantenuto il più totale riserbo sui social, dove in tanti l’hanno bersagliata (e la continuano a bersagliare) di critiche. Stando ai rumor in circolazione l’influencer avrebbe perso 179.378 follower dallo scoppio dello scandalo e (stando a quanto riporta Il Messaggero) avrebbe perso ben 1.800.000 euro (visto che ogni sua singola Adv varrebbe ben 90mila euro).

Chiara Ferragni: i soldi persi dopo lo scandalo

Sui social Chiara Ferragni continua ad essere bersagliata dalle critiche di coloro che sono rimasti delusi per lo scandalo della sua falsa beneficenza e lei, a parte una breve apparizione fatta nelle stories di suo marito Fedez a Capodanno, non è tornata a pronunciarsi in merito alla questione.

Al momento sembra che un team di esperti di comunicazione si stia occupando di riabilitare la sua reputazione in rete, ma sulla questione non è dato sapere di più e l’unica cosa certa è che, almeno per il momento, la celebre imprenditrice digitale non sembrerebbe intenzionata a mostrarsi sui social.

In tanti si chiedono quali saranno gli sviluppi in merito alla vicenda visto che alcuni brand (come Safilo) sarebbero intenzionati ad interrompere le loro collaborazioni con l’influencer proprio per via di quanto accaduto. Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG