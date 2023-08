Come la mamma Chiara Ferragni anche la piccola Vittoria ha fatto il suo primo fit check conquistando i fan dei social.

La piccola Vittoria Lucia Ferragni è diventata una star dei social fin da quando è nata e, ora che ha quasi tre anni, ha conquistato i fan per via della sua somiglianza con sua madre. Nelle ultime ore in tantissimi hanno lodato l’ultimo video condiviso da Chiara Ferragni via social e in cui si vede la bambina fare il suo primo “fit check“, ossia sfoggiare il suo look in video sui social. Il video ha fatto il pieno di like tra i fan.

Chiara Ferragni: il primo fit check di Vittoria

Proprio come la madre Chiara Ferragni, anche la piccola Vittoria è stata protagonista di un fit-check a mezzo social e in tanti, tra i fan, si sono detti conquistati dal video della bambina.

In tanti si chiedono se in futuro Chiara Ferragni e Fedez avranno altri figli visto che, dopo la nascita dei piccoli Leone e Vittoria, entrambi hanno confessato di sognare in futuro l’arrivo di un terzo bebè. Sulla questione al momento non è dato sapere di più e la coppia mantiene il massimo riserbo.

