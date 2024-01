Mentre sui social si vocifera che siano in corso “frizioni” tra lei e suo marito, Chiara Ferragni ha annunciato la loro fuga di 24 ore da Milano.

Chiara Ferragni è da poco tornata sui social dopo lo scandalo da cui è stata travolta per il caso dei Pandori Balocco. Nelle ultime ore l’influencer e suo marito Fedez sono finiti al centro del gossip per alcune presunte “frizioni” dovute alla gestione dello scandalo che li ha travolti, e l’influencer è intervenuta via social affermando che lei e la sua famiglia sarebbero “fuggiti da Milano” per 24 ore, dedicandosi così un’intera giornata.

Chiara Ferragni e Fedez: la fuga dai social

Chiara Ferragni e Fedez sono finiti nell’occhio del ciclone per lo scandalo della “falsa beneficenza” e, stando a un gossip riportato da Selvaggia Lucarelli, tra i due sarebbero esplose alcune “frizioni” proprio a causa della gestione dello scandalo. Al momento sulla vicenda non sono emerse conferme e, nelle ultime ore, Chiara Ferragni ha svelato che lei e la sua famiglia avrebbero lasciato Milano per una “fuga di 24 ore”, dedicandosi così del tempo solo per loro (e lontani dal gossip).

Nei giorni scorsi Fedez si era scagliato via social contro i paparazzi assiepati sotto casa sua e, a seguire, ha avuto un acceso botta e risposta con Myrta Merlino proprio a causa della vicenda. Sulla questione emergeranno ulteriori particolari? In tanti, tra i fan, sperano di saperne presto di più e si chiedono quali saranno le prossime mosse social dei due vip.

