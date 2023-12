Un selfie di Chanel Totti ha scatenato una serie di commenti. Il motivo? Il look scelto e soprattutto un dettaglio molto costosto…

Non solo mamma Ilary Blasi nel mirino dei media. Anche Chanel Totti, nonostante la giovanissima età, ha già avuto a che fare con giornalisti e notizie che la riguardano. La figlia della conduttrice dell’ex capitano della Roma ha colpito tutti in queste ore per una foto allo specchio che ne ha messo in risalto un look molto particolare e con degli accessori decisamente costosi…

Chanel Totti, l’outfit e la borsa costosissima

Come detto, esattamente come sua madre Ilary, anche Chanel ha iniziato, ormai da diverso tempo, ad attirare le attenzione dei media e, purtroppo per lei, anche di qualche haters di troppo. Nelle ultime ore a far parlare è stato un suo selfie davanti allo specchio nel quale la giovane ragazza ha voluto immortalare parte del suo look.

In modo particolare dell’outfit è stata messa in evidenza una borsa nera di Chanel che, come spiegato da Leggo, nello specifico è un modello Coco Handle, realizzata in pelle caviar trapuntata a formare i classici rombi che caratterizzano la maggior parte degli accessori della maison.

Tra i vari dettagli, oltre ad essere a tracolla, la borsa ha anche un manico in pelle e, ovviamente, non manca la chiusura con logo a doppia C.

In molti si sono chiesti il costo di tale accessorio che la giovane figlia di Ilary e Totti ha messo nel suo outfit. Il prezzo della borsa è in media di 5.200 euro. Una cifra davvero elevata che mette la ragazza proprio a livello di sua madre come una vera e propria “diva”.

Al netto di questa foto social, sono stati parecchi i commenti negativi da lei ricevuti. “Ma a scuola non ci vai mai?”, “Certo che sei molto piena di te”. Diversi, però, hanno preso le sue difese: “Molto bella”, “Non badare agli haters, sono gelosi”, “Tutta invidia da parte loro, non ti curare di quello che ti scrivono”.

Di seguito anche il post Instagram della ragazza con il look e una serie di commenti non proprio carini da parte di alcuni haters:

