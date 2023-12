Si preparara ad un Natale speciale Cecilia Rodriguez che per le vacanze ha già scelto la particolare destinazione.

Felice ma anche nostalgica Cecilia Rodriguez che sui social ha annunciato ai suoi tanti fan che la seguono su Instagram quale sarà la sua meta per le vacanze di Natale. Nessun viaggio super lusso, per ora, ma il ritorno un ritorno a casa…

Cecilia Rodriguez, dove andrà a Natale

La bellissima Cechu è già in pieno mood di Natale e sui social ha raccontato diverse decisioni prese in queste ore. Non solo il voler decorare la propria abitazione a Milano insieme al fidanzato Ignazio Moser, cosa per altro già fatta e ben documentata, ma anche i programmi per le feste che la vedranno partire.

Già scelta, infatti, la destinazione. Casa, Argentina…

“Oggi sono uscita a fare un giro con i cuccioli. Copritevi se non vi volete ammalare per godervi al massimo queste vacanze di Natale. Io andrò in Argentina e sono molto contenta perché è da un po’ di tempo che non faccio il Natale a casa e quindi sono molto felice”, ha detto la Rodriguez.

Al netto della gioia, la modella e sorella di Belen ha mostrato anche altri sentimenti: “Ho nostalgia di quello e penso che chi viva fuori casa mi possa capire. Ed è un po’ come ritornare bambini no? Anche perché fa ridere, voi sapete che in Argentina fa caldo e mia mamma invece fa l’albero con la neve sopra. Da noi c’è un caldo pazzesco”.

Cecilia ha poi aggiunto: “Saranno delle feste particolari perché più andiamo avanti con il tempo ma è sempre più dura. Diventano delle feste molto nostalgiche perché capita spesso che ‘qualcuno ha litigato con un componente della famiglia’ oppure che venga a mancare qualcuno. Ma l’importante è restare insieme sempre”.

Di seguito anche un post Instagram che riguarda la sorella di Belen e il compagno Ignazio Moser:

