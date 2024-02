Momento di imbarazzo per una gaffe in diretta tv di Caterina Balivo su Angelina Mango. La conduttrice ha spiazzato tutti.

Dopo la vittoria di Sanremo, tutti parlano di Angelina Mango e del suo trionfo alla kermesse musicale. Anche a ‘La Volta Buona’ con Caterina Balivo si è discusso proprio della giovane artista. Peccato che la padrona di casa sia inciampata in una gaffe davvero comica che ha destato imbarazzo e tante risate in studio tra i presenti.

Caterina Balivo, la gaffe su Angelina Mango

Come anticipato, nel corso della puntata odierna de ‘La Volta Buona’ in diretta su Rai Uno, la padrona di casa è incappata in un piccolo errore. Una gaffe, innocente, ma che ha generato momenti di imbarazzo e grosse risate.

Cosa ha combinato la bella Caterina Balivo? La donna, ad un certo punto della trasmissione, parlando della vincitrice di Sanremo 2024, invece che chiamarla col suo nome, ovvero Angelina Mango, ha detto Angelina Jolie, ovvero la famosa attrice ed ex compagna di Brad Pitt.

La conduttrice si è resa subito conto dell’errore e dell’effetto che la sua gaffe ha subito generato. Infatti, in studio, ospiti e pubblico hanno inziato a ridere a crepapelle. Lei stessa non ha trattenuto la risata mettendosi le mani sul volto.

I presenti hanno provato a “scusare” la donna facendo ipotizzare come la Balivo si sia confusa mettendo insieme i nomi dei primi due arrivati al Festival, ovvero Angelina e Geolier. L’unione dei due nomi potrebbe aver tratto in inganno la conduttrice che, appunto, ha creato una “fusione”.

Il filmato di quanto successo, poi, è stato pubblicato anche dalle pagine social ufficiali del programma sotto alle quali si è scatenata una serie di messaggi ironici verso la sfortunata protagonista dell’errore.

Di seguito anche un post Instagram del programma con quanto accaduto nel pomeriggio di Rai1:

