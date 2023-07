Messaggio social di Carolyn Smith nel corso di quella che sembra essere una seduta di chemio per la lotta al tumore.

Era sparita per diversi giorni dai social Carolyn Smith e adesso è tornata per mandare un saluto e anche un aggiornamento sulle sue condizioni nella lotta al tumore, tornato come lei stessa aveva raccontato alcuni mesi fa. La giudice di Ballando con le Stelle ha ammesso di aver vissuto, evidentemente, un momento di down ma che ora le cose andrebbero meglio.

Carolyn Smith, il messaggio dall’ospedale

“È da un po’ di tempo che non posto il mio spa day per un semplice motivo… Non mi sentivo di farlo perché non è stato il miglior periodo della mia vita. Avevo bisogno di tempo con me stessa e ragionare un po’, riflettere tanto delle fragilità mie”, ha esordito Carolyn nella didascalia del suo messaggio condiviso su Instagram.

“A volte devi toccare il fondo per rilanciarsi e ripartire con nuove idee e nuova energia. Come sapete io non mollo mai, anche se mi passava per la mente troppe volte. Ma per fortuna non ho ascoltato quelle voci dentro di me. Era la stanchezza che mi parlava. Durante l’estate prendo tempo per me a stare a casa per mangiare bene, esercizi giornalieri, quality time con la mia famiglia. Ancora 2 viaggi di lavoro da fare, uno a Parigi e l’altro a Londra… Poi Padova (casa) e Roma per la chemio”.

Di seguito anche il post Instagram della donna con le parole nel video e la didascalia:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG