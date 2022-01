Carolina Marconi, il libro sulla malattia: “È la cosa più bella che abbia mai fatto”

Carolina Marconi sarà in libreria dal 25 gennaio 2022 con il libro Sempre con il sorriso, edito Piemme. Al suo interno la showgirl ed ex gieffina ha deciso di ripercorrere la sua battaglia contro il cancro per cercare di aiutare chi, come lei, stia vivendo un momento particolarmente difficile a causa della malattia. La showgirl ha scoperto di avere un cancro durante un controllo di routine svolto per cercare una gravidanza. A causa del tumore al seno ha dovuto sottoporsi a un’operazione d’urgenza e, a seguire, ad alcuni cicli di chemioterapia.

Carolina Marconi: il libro

Sui social la stessa Carolina Marconi ha confessato quanto l’aiuto della sua famiglia e del fidanzato Alessandro Tulli siano stati per lei fondamentali durante questi mesi particolarmente difficili. “Il mio libro parla di speranza, di amore e di famiglia. Un percorso duro ma sempre con il sorriso con una piccola luce in fondo al tunnel, perché si supera tutto nella vita”, ha dichiarato, e ancora: “Spero che il mio racconto possa dare un aiuto a chi sta affrontando un faticoso percorso e pensa di non farcela: bisogna lottare, non temere”. Nonostante la malattia e le cure ormonali Carolina Marconi ha confessato che lotterà con tutta sé stessa in futuro per cercare di avere un figlio.