Giulia Nati si è trovata al centro di una tempesta mediatica dopo la pubblicazione di un video di cattivo gusto.

Il video pubblicato su Instagram da Giulia Nati ha suscitato sconcerto tra i suoi followers, provocando commenti indignati, tra cui spicca anche quello della showgirl Carolina Marconi. Il video in questione avrebbe dovuto avere un tono ironico, a quanto ha affermato la giovane fashion designer.

Giulia Nati si è mostrata in un letto, con la mascherina dell’ossigeno e una flebo al braccio attaccata a una serie di borse di marca Hermès, accompagnando il video con la didascalia “Ho bisogno di un nuovo desiderio“. Ne è seguita una grande polemica.

Il commento di Carolina Marconi

Tra le critiche emerse in seguito alla pubblicazione del video di Giulia Nati, emerge anche quella di Carolina Marconi, la showgirl venezuelana ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, che si è sentita presa in causa vista la sua esperienza con un tumore al seno.

“In quanto ex paziente oncologica – ha scritto Carolina Marconi – questa immagine non mi fa ridere, anzi la trovo molto triste“. E ancora, rivolgendosi a Giulia Nati: “Ti porterei a fare un giro in questi reparti per renderti conto davvero delle condizioni in cui si trovano queste povere persone, poi vediamo come ti senti nel pubblicare una cosa così“, ha concluso l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

La replica da parte dell’influencer e fashion designer non si è fatta attendere: “Ciao Carolina, sai che noi ci sentiamo anche in privato e sai quanto ti stimo come donna per la tua forza. Mia suocera sta vivendo la tua stessa malattia ogni giorno, la sto vivendo in prima persona. Ma questo non c’entra, era un video del tutto simpatico. Tutto qui! Ti abbraccio“.

Il video al centro delle polemiche

“Ho bisogno di un nuovo desiderio” ha affermato Giulia Nati, e per accompagnare queste parole ha espresso la sua voglia di fare nuovi acquisti costosi, condividendo un video nel quale finge di essere senza sensi in un letto, con la maschera per l’ossigeno e una falsa flebo attaccata a diverse borse di marca. Una trovata che, secondo la sua versione, voleva far divertire i suoi follower, ma che è stata definita “inappropriata” e di “cattivo gusto”.

