Episodio orribile ai danni dell’ex ginnasta Carlotta Ferlito, aggredita e molestata a Milano. Sui social il racconto della donna.

Sfogo social di Carlotta Ferlito che su TikTok ha condiviso con i seguaci il terribile episodio subito per le vie del centro di Milano. L’ex ginnasta è stata aggredita e molestata da due ragazzi in scooter per futili motivi. La ragazza ha ricevuto degli sputi dopo aver negato loro il contatto Instagram.

L’aggressione a Carlotta Ferlito: il racconto

Tramite un video denuncia su TikTok, la Ferlito ha spiegato, visibilmente in stato agitato, l’aggressione e le molestie subite a Milano da parte di due ragazzi, apparentemente tra i 15 e i 17 anni.

L’ex ginnasta ha raccontato: “Stavo camminando, sono vestita normalissima, mi fermano questi due soggetti col motorino, perché non sono persone umane, sono soggetti che non meritano di stare al mondo. Mi dicono ‘oh mi dai l’Instagram’. Se te li metti in brutta non sai come reagiscono, quindi ho detto ‘domani mattina te lo dò’, così ridendo”.

Ma è proprio dopo questo “no” che le cose sono peggiorate: “A un certo punto questi si fanno insistenti, uno stava scendendo dalla moto, quindi io gli dico ‘no guarda’. Il semaforo si fa verde, lui riparte… raga mi ha sputato! Io ho fatto così e mi è arrivato sulla mano. Io scioccata. Bella Milano”.

Successivamente i due hanno fatto di nuovo il giro e l’avrebbero sputata una seconda volta.

Di seguito anche il post su TikTok della donna:

I vestiti sporchi

In un secondo video la Ferlito ha quindi mostrato i vestiti sporchi di saliva: “Era pieno di gente, tutti mi hanno vista e nessuno si è fermato. Non dico che devi venire a pulirmi, ma almeno a dire ‘Tutto ok?’. Un gesto di conforto, uno sguardo, nulla. E mi hanno vista tutti. Questa è la cosa più schifosa”.

