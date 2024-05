Alla Rai dal 1985, Carlo Conti è uno dei conduttori di punta… anche dal punto di vista del cachet: ecco quanto guadagna.

Carlo Conti è uno dei conduttori di punta della Rai ormai da decenni. Il presentatore toscano ha infatti mosso i suoi primi passi nella tv del servizio pubblico nel lontano 1985. Di programmi ne ha condotti tanti, molti di questi pietre miliari della televisione. Basti pensare al Festival di Sanremo, che lo ha visto anche nelle vesti di conduttore, senza dimenticare i grandi programmi di successo di casa Rai, da I migliori anni a Tale e Quale Show, da L’Eredità – importante striscia del preserale – allo Zecchino d’Oro, a L’anno che verrà, Affari Tuoi, Miss Italia. Programmi importanti ma altrettanto importanti sono stati i guadagni di Carlo Conti, che ovviamente di anno in anno ha scalato la classifica dei conduttori più pagati della Rai.

Carlo Conti a Sanremo: quanto guadagna

Fa sempre parlare il compenso che la Rai corrisponde a chi si prende l’onore e l’onere di condurre il Festival di Sanremo, compresa la direzione artistica (il che vuol dire scegliere le canzoni in gara dopo una attenta selezione). Per quanto riguarda il cachet di Sanremo nelle edizioni 2015, 2016, 2017 Carlo Conti dovrebbe aver guadagnato circa 500 mila euro, come si legge su Money, per ognuna delle tre annate.

Cifre che ai tempi avevano scatenato qualche polemica: qualcuno per l’ultima annata aveva parlato anche di 650 mila euro, portando ad intervenire lo stesso conduttore che non aveva confermato la cifra ma aveva sottolineato di aver dato parte di quei proventi alle popolazioni terremotate del centro Italia.

Per il compenso di Sanremo 2025 e 2026, la cifra non dovrebbe discostarsi da quella già percepita da Conti nel triennio del Festival precedente e quindi parliamo di 500 mila euro.

Carlo Conti, i guadagni per i programmi Rai

Come detto Carlo Conti per la Rai è un conduttore di punta e quindi – sempre secondo Money – i suoi guadagni “stagionali”, escluso Sanremo, si aggirerebbero intorno ai 2 milioni di euro. Una sorta di contratto con la Rai che prevede una serie di trasmissione che il presentatore conduce nel corso degli anni. Nella stagione televisiva 2023/2024, per esempio, abbiamo visto Carlo Conti con Tale e Quale Show, poi con Tale e Quali ma anche come conduttore dello speciale programma remake dello storico Rischiatutto, oltre al ruolo di direttore artistico dello Zecchino d’Oro.

