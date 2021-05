Carla Fracci in gravi condizioni: come sta?

Carla Fracci, una delle più grandi ballerine di danza classica, è in gravi condizioni. La notizia è stata lanciata, stanotte, dal ‘Corriere della sera’ e, poi, confermata dalle agenzie di stampa Ansa e Adnkronos.

Preoccupazione per le condizioni di Carla Fracci: l’étoile è grave https://t.co/dYV8gLA76e — Corriere della Sera (@Corriere) May 26, 2021

84 anni, una carriera ricca di successi, l’étoile ha dedicato tutta la propria vita al mondo del balletto. Il suo nome è legato, fin dagli inizi, al Teatro alla Scala di Milano. Si è esibita con i maestri dell’arte tersicorea: da Rudolf Nureyev a Vladimir Vassiliev, da Baryshnikov a Paolo Bortoluzzi, da Massimo Murru a Roberto Bolle.

Ha interpretato, con grazia, diverse figure femminili romantiche come Giselle, La Sylphide, Giulietta, Swanilda, Francesca da Rimini e Medea.

Dal 2000 al 2021, la diva ha diretto il corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma.

E’ sposata dal 1964 con Beppe Menegatti. Ha un figlio Francesco.

Ha ricevuto diverse onorificenze da parte della Presidenza della Repubblica: Dama di gran croce dell’Ordine al merito della Repubblica italiana nel 2003, Grande ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica italiana nel 1983, Medaglia d’oro ai benemeriti della cultura e dell’arte nel 2000. Nel settembre 2020, le è stato assegnato il premio alla carriera da parte del Senato della Repubblica Italiana.

La sua ultima apparizione pubblica risale, a due mesi fa, alla Scala, dove ha tenuto una masterclass su ‘Giselle’.

L’attrice Alessandra Mastronardi indosserà i panni della Fracci in un film per la tv in onda prossimamente su Rai1 realizzato con la consulenza della stessa artista.