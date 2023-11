Pax Thien, uno dei figli adottivi di Brad Pitt e Angelina Jolie, ha scagliato alcune pesanti accuse contro il padre.

Stando a quanto ha riportato il MailOnline (prima che l’episodio diventasse virale in rete) Pax Thien Jolie Pitt, uno dei figli adottivi di Brad Pitt e Angelina Jolie, nel 2020 avrebbe scritto un post al vetriolo indirizzato contro suo padre (e pubblicato proprio in quella che viene riconosciuta in tutto il mondo come la Festa del Papà).

“Felice festa del papà” avrebbe scritto Pax, e ancora: “A questo str…o di livello mondiale. Ti confermi ogni volta di essere una persona terribile e spregevole (…) Non hai nessuna considerazione o empatia verso i tuoi quattro figli più giovani, che tremano di paura in tua presenza (…) “Tu hai reso la vita delle persone a te più vicine un costante inferno. Puoi raccontartela come ti pare, ma alla fine la verità un giorno verrà fuori. Quindi felice festa del papà, essere umano fot***ente terribile”.

Brad Pitt: le accuse del figlio Pax

Ha fatto rapidamente il giro dei social un messaggio che Pax, figlio di Angelina Jolie e Brad Pitt, avrebbe scritto nel 2020 contro suo padre.

In passato l’attore ha ammesso che la sua dipendenza da alcol avrebbe danneggiato irreparabilmente il suo rapporto con la sua famiglia e con l’ex moglie. Alcuni dei figli adottati con l’attrice avrebbero scelto di non portare più il cognome dell’attore, e inoltre da anni lui e l’ex moglie si starebbero affrontando in tribunale per quanto riguarda la custodia dei figli (rimasti a vivere con lei dopo la separazione). Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi? Brad Pitt al momento non ha rotto il silenzio in merito alla questione.

