L’artista è stata messa a confronto con Ursula, personaggio della Sirenetta, ma il paragone non è piaciuto al pubblico e nemmeno alla Canalis.

Il confronto tra BigMama e Ursula, la cattiva della Sirenetta, creato da Striscia la Notizia, ha suscitato non poco scalpore. Il programma satirico ha condiviso sui suoi profili social alcuni degli outfit indossati dagli artisti durante la serata inaugurale del Festival di Sanremo. Amadeus è stato paragonato a uno degli Stormtrooper di Star Wars, Marco Mengoni vestito di rosso, invece, a Papa Francesco. Irama è stato paragonato al maestro dei mimi Simone Barbato e BigMama è ad Ursula.

BigMama come Ursula

Secondo il programma satirico, BigMama sembrerebbe Ursula: le somiglianze potrebbero essere riscontrate nell’abito senza spalline che entrambe indossano o nel taglio di capelli cortissimo, ma secondo molti, Striscia avrebbe scelto Ursula per la sua forma fisica.

A Sanremo, BigMama è in gara con il brano “La rabbia non ti basta“, un testo che racchiude un percorso di rivalsa e lancia un messaggio preciso, a se stessa: “non avere paura di credere in te stessa, non credere troppo a quello che dicono gli altri, abbi sempre al primo posto la proiezione che hai di te nel futuro“.

L’immagine creata da Striscia potrebbe essere interpretata come satira, ma bisognerebbe fare un’attenta analisi quando si sa che dall’altra parte c’è una persona vittima di bullismo proprio a causa della sua fisicità, come Marianna Mammone (vero nome di BigMama) ha raccontato più volte.

“Ho subito un bullismo violento, anche dal punto di fisico, anche violenze sessuali, all’appello non manca davvero niente – ha confessato la cantante -. E per non farci mancare nulla, a vent’anni ho scoperto di avere il cancro”. “Mi sono fatta 12 chemioterapie e ora sto bene ed ho pure scoperto di stare bene con i capelli corti“, ironizza.

“Tutti questi momenti mi sono serviti e mi servono ancora oggi per capire che se voglio fare qualcosa io posso. L’aver superato tutte queste cose mi ha portato a capire che se voglio ballare ballo. E sono felice di poterlo urlare sul palco di Sanremo” ha dichiarato ancora la rapper.

Il commento di Elisabetta Canalis

Sull’argomento si sono espressi in tantissimi, sia tra i followers che tra i personaggi del mondo dello spettacolo. Elisabetta Canalis, commentando un post del giornalista Mario Manca a riguardo, ha scritto: “A me ricorda molto Madonna da giovane, ha uno sguardo e un sorriso molto penetranti, oltre a una voce stupenda“. “Mi sembra che faccia della sua fisicità un punto di forza, senza omologarsi agli standard delle magrissime con il viso rifatto in serie – ha puntualizzato la showgirl – Speriamo che rimanga sempre se stessa in un mondo fatto di taglie 38, di nasi, bocche e zigomi tutti uguali”.

