Sanremo 2022, Beppe Vessicchio positivo al Covid: “Spero di esserci”

Il direttore d’orchestra Beppe Vessicchio ha annunciato via social di essere risultato positivo al Coronavirus. A causa della sua positività è probabile che non riesca a partecipare al Festival di Sanremo 2022, dove avrebbe dovuto esibirsi con Le Vibrazioni.

“Sono a casa positivo. Ho dovuto mandare un sostituto a fare le prove con Le Vibrazioni. Spero entro lunedì di riacquisire la libertà e poter raggiungere Sanremo in tempo per il Festival”, ha confessato direttore d’orchestra tramite social.

Il celebre maestro Beppe Vessicchio è risultato positivo a Covid-19. Lui stesso ha ammesso di non aver avuto particolari sintomi ma ha anche aggiunto che, se non dovesse risultare negativo nei prossimi giorni, probabilmente non riuscirà a essere presente al Festival di Sanremo 2022. Durante le prove per la kermesse Le Vibrazioni sono state dirette da un sostituto e sui social in tanti hanno inviato i loro messaggi di solidarietà a Beppe Vessicchio, diventato uno dei volti a cui i fan della trasmissione si sono maggiormente affezionati nel corso degli anni.

I casi di Covid al Festival

Già nelle scorse settimane erano stati colpiti da Covid-19 anche Elisa e Aka7even, ma fortunatamente entrambi sono guariti prima che iniziassero le prove per l’attesa kermesse. Il Festival di Sanremo 2022 andrà in onda dal 1° al 5 febbraio, e sono in tanti tra i fan di Vessicchio a sperare che il maestro riesca a guarire in tempo per prendere parte allo show.