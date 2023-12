Beppe Grillo è stato ricoverato all’ospedale di Cecina, in provincia di Livorno. Tutto quello che c’è da sapere.

Domenica 10 novembre Beppe Grillo è stato ricoverato all’ospedale di Cecina, in provincia di Livorno. Al momento sarebbe sotto osservazione ma, stando a quanto riporta la Repubblica, le sue condizioni non desterebbero alcuna preoccupazione ed è possibile che già dalle prossime ore lasci l’ospedale.

Beppe Grillo ricoverato a Cecina: le sue condizioni

Beppe Grillo è ricoverato all’ospedale di Cecina ma, al momento, vige il massimo riserbo per quanto riguarda le sue condizioni e sulle cause del suo ricovero. I medici avrebbero deciso di tenerlo sotto osservazione, ma le sue condizioni generali sarebbero buone e il problema che l’ha colpito non sarebbe considerato grave (stando a quanto riporta La Repubblica). Al momento il suo staff e i membri della sua famiglia non hanno rilasciato dichiarazioni, e sembra che già nella giornata di oggi Grillo potrebbe lasciare il nosocomio e fare ritorno a casa.

A Cecina Beppe Grillo possiede una villa sulla spiaggia di Marina di Bibbona, dove trascorre i periodi di vacanza e villeggiatura più volte durante il corso dell’anno. Sui social in tanti sono in attesa di sapere da cosa sia stato colpito il comico e storico leader del Movimento 5 stelle e si chiedono se, nelle prossime ore, lui stesso romperà il silenzio in merito alla questione.

