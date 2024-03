Benji scrive una lettera a Fede aprendo alla possibilità di una reunion. La storia di un’amicizia che potrebbe portare a un nuovo disco.

La speranza di una reunion tra Benjamin Mascolo e Federico Rossi, meglio conosciuti come Benji e Fede, si fa sempre più concreta. Dopo lo scioglimento del duo nel 2021, i fan hanno mantenuto viva la speranza di una collaborazione futura. Tuttavia, sembrava solo un sogno finché Benjamin non ha condiviso una lunga lettera sui social dedicata a Federico.

Nella lettera, Mascolo si apre sinceramente, riconoscendo i conflitti e la ricerca di serenità che entrambi condividono. Descrive il loro legame come una forza della natura e ammette di aver cercato di limitare il talento di Rossi in passato, ma ora si rende conto che insieme possono raggiungere il successo in modo ancora più fulminante.

La sua richiesta darà i suoi frutti?

Benji e Fede: la lettera di Benjamin sui social

“Ti scrivo con il cuore in mano, chi meglio di noi sa come ci si sente a essere soli e senza una direzione precisa?” scrive Benjamin sulle storie Instagram.

“Chi lo sa meglio di noi come ci si sente a essere soli, incompresi, senza una direzione precisa e una bussola nel mondo? Per chi ci conosce è evidente che siamo in costante conflitto con noi stessi, alla ricerca di una strada sicura e definitiva, un percorso che ci porti a trovare la tranquillità, la risoluzione a questa vita incerta e incostante con cui non vogliamo mai scendere a compromessi. E anche se indosso una maschera e un’armatura per far sembrare che vada tutto ok, ogni tanto ho momenti di lucidità come questo e ammetto a me stesso che non c’è vergogna a essere vulnerabili. Entrambi siamo stati persi per tanti anni, ci siamo persi crescendo e ci perdiamo costantemente, e anche se odio sentirmi “perso” preferisco questa insicurezza che il falso senso di sicurezza di una vita con il freno a mano tirato. lo qui ti scrivo per dirti che anni fa ci siamo trovati, e potremmo farlo di nuovo“.

La richiesta di una reunion

Infine, Benjamin fa una richiesta chiara al suo amico: “Forse Benji & Fede non si sono mai dati una vera possibilità di vivere al massimo, e forse oggi è il giorno per dimostrarlo. Insieme possiamo fare il disco e il tour della vita, e forse per la prima volta davvero goderci il paesaggio mentre ci facciamo questo viaggio“.

Fede risponderà alla richiesta dell’amico?

