Un messaggio un po’ enigmatico sui social per la nota cuoca Benedetta Rossi che ha fatto preoccupare i suoi seguaci. Cosa succede?

Molto amata e seguita sui social e in tv, Benedetta Rossi, nota cuoca e protagonista di ‘Fatto in casa da Benedetta’, ha condiviso nelle ultime ore un breve post Instagram nel quale, a corredo di alcune foto in famiglia, ha parlato di lontananza e di cose preziose della vita. Un messaggio che ha destato non poca preoccupazione a tutti coloro che la seguono.

Il messaggio enigmatico di Benedetta Rossi

Di recente la Rossi è stata vittima di un lutto e quello pubblicato potrebbe essere solo un messaggio riflessivo anche in tale ottica. Eppure, per alcuni fan, potrebbe esserci qualcosa di più.

La donna ha ragionato sull’importanza degli affetti e di ciò che si possiede, dedicando un dolce pensiero al marito Marco e al suo cane Cloud protagonisti con lei degli scatti condivisi.

“Non so se è vero che la lontananza rafforza i rapporti…ma di sicuro ho capito che stare via da casa, anche solo per un paio di settimane, mi fa apprezzare molto di più quello che ho”.

Come detto, nelle foto che compongono il post si vede lei da sola con la sua abitazione, successivamente, nel secondo scatto, lei in compagnia del marito, ed infine sempre la Rossi con il suo cagnolone abbracciato.

Le parole che sicuramente hanno un alto tasso emotivo non è detto possano essere presagio di qualche sfortunata futura notizia, ma in molti si sono domandati se sotto ci fosse qualcosa. “Spero tutto bene, siete bellissimi”, “Vi adoro. Concordo con te”, hanno scritto alcuni fan.

La speranza è che il volto tv possa stare bene e con lei anche tutti i suoi affetti a cui anche i seguaci della cuoca sono, almeno in parte, legati.

Di seguito anche il post Instagram della donna dove si possono leggere i vari commenti:

