La relazione tra Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni procede a gonfie vele. La coppia ha trascorso un weekend con la piccola Luna Marì.

Il bacio, e ora anche le foto in famiglia. Non si nasconde proprio più Belen Rodriguez che sui social ha condiviso alcune immagini di questi ultimi giorni vissuti col suo Elio Lorenzoni. La crisi e la fine della storia con Stefano De Martino sono stati confermati, ma ora l’argentina sembra aver voltato pagina con tanto di “prove di famiglia” con il nuovo compagno e la piccola Luna Marì, figlia avuta da Antonino Spinalbese.

Belen, prove di famiglia con Elio e Luna Marì

Weekend di coppia, e anche qualcosa in più tra Belen e Elio Lorenzoni. A confermarlo la stessa argentina che ha condiviso sui social le foto degli ultimi giorni trascorsi in montagna. La showgirl ha deciso, alla fine, di uscire del tutto allo scoperto con questa nuova relazione sentimentale dopo la fine del rapporto con De Martino.

L’ex conduttrice de Le Iene ha mostrato su Instagram la recente avventura vissuta insieme al suo nuovo compagno e non solo. Infatti, non è stato solo un fine settimana di relax e amore ma una vera e propria “prova in famiglia“. Con loro, in un bellissimo posto in montagna, tra paesaggi mozzafiato e piscine termali, anche la piccola Luna Marì, figlia della modella avuta con Antonino Spinalbese.

Infatti, è stata proprio la bambina la protagonista di tantissimi scatti social da parte di mamma Belen. A quanto pare non ci sono problemi a creare un nuovo rapporto con Elio anche con sua figlia. Per loro si prospetta una famiglia allargata considerando anche Santiago, il primogenito del volto tv avuto con De Martino. In tal senso chissà quando arriverà il momento delle presentazioni…

Di seguito anche il post Instagram condiviso dalla showgirl argentina con gli scatti dei giorni bellissimi vissuti insieme a sua figlia e il nuovo compagno:

