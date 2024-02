Vacanza in Scozia per Belen Rodriguez che sembra essere molto ispirata in termini poetici e non solo. In arrivo un suo libro?

Viaggio in Scozia per Belen Rodriguez che sui social ha mostrato alcuni scatti dell’ultima vacanza in corso. La showgirl argentina sembra aver trovato l’ispirazione durante queste ore di relax e ha messo in evidenza la sua vena poetica tanto da far ipotizzare a qualcuno l’arrivo di una sua opera. Una poesia? Non solo. Forse anche di un libro…

Belen Rodriguez, un suo libro in arrivo?

La splendida Belen fa ancora parlare di sé. Questa volta, però, non per questioni legate ai suoi ex o alla crisi, che sembra essere stata ormai certificata, con Elio, bensì per una sua vacanza in solitaria in Scozia.

Per l’argentina, sono ore di relax tra paesaggi mozzafiato e natura selvaggia che, evidentemente, le hanno dato grande ispirazione.

La donna, infatti, sta raccontando tutto quello che riguarda la sua vacanza ai suoi follower nelle proprie storie Instagram e, oltre a far vedere scatti e video, ha deciso di mostrare la sua vena poetica con alcune parole molto belle.

“Mi piace parlare, non mi piace chi sparla”, e ancora: “Mi piace la gente seria e non i burloni”, “Mi piacciono un sacco di cose ma, soprattutto, mi piace un sacco avere imparato a dire di no”. Parole che sembrano aver portato a galla un lato nascosto dell’argentina che, secondo alcuni, almeno per quanto sottolineato da Leggo, potrebbe essere prossima alla scrittura di un libro che potrebbe essere “già in lavorazione“. Sarà davvero così? E soprattutto, di cosa parlerà? Delle sue storie passate con De Martino, Spinalbese e Elio? Chi lo sa, staremo a vedere se la donna vorrà far sapere qualcosa a chi la segue…

Di seguito anche il recente post Instagram dell’argentina direttamente dalla Scozia:

