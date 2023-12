Uno sfogo con tanto di messaggio indirizzato agli haters: Beatrice Valli replica ai commenti antipatici ricevuti sul fisico e non solo.

Ha deciso di rispondere agli haters con un lungo messaggio. Beatrice Valli, vittima di body shaming, ha optato per parole dirette a chi l’ha criticata ma anche alcuni passaggi importanti relativi all’importanza di stare bene con se stessi e il monito di prendersi cura prima della mente piuttosto che dell’apparenza.

Beatrice Valli, il messaggio e la polemica

Evidentemente sono stati diversi i commenti antipatici ricevuti nell’ultimo periodo a proposito del suo fisico e così, dopo l’ennesimo attacco al limite del body shaming, la Valli ha deciso di rispondere e di farlo con un lungo messaggio condiviso su Instagram.

“Non sono incinta del 5 figlio, non mi interessa tornare in forma il prima possibile come tante persone possano pensare”, ha esordito. “Non mi interessa fare una dieta ma prendermi cura della mia bambina, mangiando sano per produrre latte buono per lei”.

Il significato del messaggio dell’ex volto di Uomini e Donne è chiaro: la sua salute e quella della sua ultima bimba, vengono prima di ogni aspetto estetico o del semplice voler apparire.

“Mi prendo cura in primis di star bene con me stessa e non dover dimostrare che la ripresa del parto debba essere per forza in 3 ca**o d mesi. Dopo quattro gravidanze il corpo ci mette molto più tempo a riprendersi e lo rispetto”.

La Valli ha proseguito spiegando l’importanza di prendersi il proprio tempo nella fase post parto e soprattutto di stare bene con se stesse.

In tal senso, prima di concludere il suo pensiero, Beatrice ha aggiunto: “Prendetevi cura della vostra mente, non del vostro apparire. Non vorrei più leggere queste cattiverie sotto le mie foto/video, vi pregerei di andare a risolvere le vostre problematiche o frustrazioni da altre parti! Abbiamo bisogno di cose belle, vere ed essere davvero libere di essere quello che vogliamo”.

Di seguito anche il post Instagram dell’influencer con lo sfogo e i tanti commenti arrivati dagli haters:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG