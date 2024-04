Un messaggio di sfogo con tante verità: Beatrice Valli, madre di quattro figli, ha parlato della sua “stanchezza” in questo periodo.

Molto seguita e apprezzata sui social, Beatrice Valli ha voluto condividere una serie di pensieri relativi al suo essere madre e al fatto di poter dire apertamente, in determinate circostanze, di essere stanca. La donna, mamma di ben quattro figli, l’ultimo, Matilda Luce, arrivato circa un anno fa, ha sfogato su Instagram alcuni pensieri.

Beatrice Valli, lo sfogo sulla stanchezza “da mamma”

Come spesso le capita, la bella Beatrice ha voluto condivide con i propri seguaci alcuni momenti della sua vita privata ed in particolare della vita in famiglia.

In questo senso, la donna ha spiegato il suo stato emotivo e personale legato alla cura della piccola di casa, Matilda Luce.

“Che fatica, possiamo dirlo”, ha esordito in una storia Instagram la Valli. “Abbiamo l’esigenza di sfogarci e dire che ci sentiamo stanche“.

Poi, facendo riferimento alla piccola Matilda: “Oggi preferisco non metterla nel lettino così da non farle sentire un distacco così immediato con me. Step by step, piano piano, prendetevi il vostro e il loro tempo“.

La grande famiglia con Fantini

Per la Valli si è trattato in uno sfogo comprensibile dopo l’arrivo del quarto figlio. Lei e Marco Fantini avevano deciso di allargare la famiglia e l’anno scorso era appunto arrivata la piccola Matilda. L’ex volto al femminile di Uomini e Donne aveva avuto il primo figlio, Alessandro, dal suo ex Nicolas Bovi, successivamente, invece, erano arrivate tre bimbe, Bianca, nata nel 2017, la secondogenita Azzurra, del 2020 e, la più piccolina, Matilda Luce.

Adesso, a quanto pare, l’influencer sta iniziando ad “accusare il colpo” ma siamo sicuri che si tratti solo di un momento e ben presto le cose andranno per il meglio.

Di seguito anche il post Instagram con cui la coppia aveva annunciato l’arrivo della piccola Matilda Luce circa un anno fa:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG