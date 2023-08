Non solo la premura per i figli e la bellissima famiglia, Beatrice Valli e Marco Fantini non dimenticano di prendersi cura della coppia…

Una super famiglia quella creata da Beatrice Valli e Marco Fantini con Alessandro, 11 anni, avuto dalla donna dall’ex Nicolas Bovi, ma anche Bianca, 6 anni, Azzurra, 3 e l’ultima arrivata, Matilda Luce, 3 mesi. Un nucleo molto unito a cui mamma e papà non fanno mancare proprio nulla e che, a quanto pare, non impedisce loro di trovare alcuni momenti di intimità di coppia…

Beatrice Valli e l’intimità con Marco Fantini

Parlando a Grazia, la Valli ha spiegato che dopo aver avuto i figli è stata necessaria grande complicità ma anche organizzazione per tornare ad avere quell’intimità tipica della coppia: “Forse anche perché ti senti meno seducente e poco sicura del tuo corpo, che è cambiato”, ha detto Beatrice.

“Marco mi ha sempre detto: ‘Sei bellissima’, anche quando lo guardavo spaurita, con in mano un capo di lingerie in cui non riuscivo più a entrare. Per riaprire il cantiere del sesso, però, ci vuole anche organizzazione. Almeno due volte la settimana cerchiamo di mettere i bimbi a letto prima del solito e di ritagliarci uno spazio tutto nostro”.

Ed è per questo che i due si sono “imposti” alcune regoline: “La quantità, il numero delle volte in cui si fa sesso è importante, altrimenti ci si perde. E poi ci vuole tenerezza. L’altro giorno, dopo una giornata molto impegnativa, ho detto a Marco: ‘Ma oggi, neanche un bacio?’. E lui: ‘Perdonami, oggi figli e lavoro ci hanno distratto l’uno dall’altra’”.

Insomma, tra i due ex volti di Uomini e Donne il feeling rimane come il primo giorno. Un grande amore che permette di far combaciare le esigenze di tutti, mamma e papà compresi.

