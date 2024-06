Sempre molto attenti i fan di Beatrice Luzzi che si stanno domandando cosa stia bollendo in pentola dopo un pranzo “sospetto” della donna.

Futuro incerto per Beatrice Luzzi, sia per quanto riguarda l’aspetto privato che quello lavorativo. Dopo la partecipazione al Grande Fratello, l’attrice ha fatto molto parlare per il suo rapporto con Giuseppe Garibaldi ma anche in termini professionali per quelli che potrebbero essere i futuri impegni in televisione. Adesso, la donna è stata paparazzato in un pranzo sospetto in compagnia di Giorgio Restelli, storico ex direttore artistico di Mediaset.

Beatrice Luzzi a pranzo con Giorgio Restelli

Sebbene al momento non ci sia niente di certo, il futuro della Luzzi, in amore e in lavoro potrebbe presto regalare qualche novità. Come detto, infatti, l’ex concorrente del GF è stata pizzicata a pranzo con l’ex di Roberta Capua, Giorgio Restelli. I due sono stati paparazzati insieme al ristorante. Nelle foto diventate presto virali e pubblicate da RealGossip, i due sembrano essere piuttosto intimi e felici insieme.

Da capire se l’incontro sia stato di piacere o di lavoro, considerando anche il ruolo importante a Mediaset avuto dall’uomo in passato. Difficile sapere qualcosa adesso ma è probabile che presto i diretti interessati possano dire qualcosa. Curiosa potrebbe anche essere la reazione di Giuseppe Garibaldi, ex concorrente del GF che aveva da poco parlato della voglia di “riconquistare” la donna dopo il reality.

Il futuro in tv dell’attrice

Esattamente come la sua vita privata, anche quella professionale resta, ad oggi un rebus. La Luzzi, di recente, aveva parlato a Verissimo della sua voglia di tornare protagonista in tv. La donna, infatti, aveva ipotizzano un ritorno sul piccolo schermo ma non come attrice bensì come conduttrice. Rispondendo alle domande della Toffanin, infatti, queste erano state le sue parole: “Se mi piacerebbe tornare a recitare? Sinceramente preferirei condurre…”. Staremo a vedere…

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG