Cosa è successo nelle ultime ore a Beatrice Luzzi? Non è ancora chiaro, ma Giuseppe Garibaldi è corso subito in sua difesa.

Dopo aver fatto parlare nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi sono tornati protagonisti sui social. Per la verità, quanto accaduto nelle ultime ore nasconde un velo di mistero. L’attrice, infatti, si è sfogata ammettendo di aver pianto nella notte. Un qualcosa che ha generato la reazione del ragazzo che l’ha difesa da qualcuno o da qualcosa…

Le lacrime di Beatrice Luzzi

Nelle scorse ore, la Luzzi aveva condiviso un post su Instagram con tanto di video per i fan nel quale aveva sottolineato come avesse trascorso dei momenti complicati. Non è dato sapere, con esattezza cosa sia accaduto ma le sue parole hanno fatto capire la difficoltà vissuta: “Eccomi qua. Non vi nascondo che stanotte un po’ ho pianto. Perché ho talmente tanto dolore accumulato, tante ferite, tante ingiustizie dette su di me ingiustificate. Quando escono queste tematiche mi rendo conto che ho accumulato così tanto dolore dentro che ci metterò un bel po’ a smaltirlo. Devo dire che questa esperienza comunque mi ha lasciato un segno”.

Qualcosa ha sostenuto che tale sfogo potesse essere una reazione a delle parole dette da Paolo Masella a Rds Next che aveva criticato la donna e anche Garibaldi per i “modi cattivi” al GF. Per ora, però, non ci sono state conferme se non lo sfogo proprio di Giuseppe…

La difesa di Giuseppe Garibaldi

Dopo le parole di Beatrice, infatti, ecco che con una storia su Instagram, Garibaldi ha voluto prendere le sue difese: “Non permetto più a nessuno di parlare male di lei, di me, di noi”, ha detto. “Amici, fandom, gossippari, persone qualunque che ancora dopo il GF tendono a screditarci. Che ognuno si faccia la propria vita privata”, ha tuonato.

Poi, per finire il suo pensiero: “E cercate di avere un pò di tatto e di umanità, per gente che sta in silenzio e non alimenta nulla contro nessuno, nonostante è tutti i giorni sotto giudizio. Io vi consiglio ‘Cercate di guardare la trave che avete nel vostro occhio, piuttosto che guardare la pagliuzza nell’occhio altrui’”. Vedremo se ci saranno novità e soprattutto delle spiegazioni dettagliate su questo doppio sfogo del ragazzo e dell’attrice.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG