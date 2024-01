Momento di crisi e amarezza per Beatrice Luzzi al Grande Fratello. La donna si è rivolta in lacrime alla famiglia.

Nelle scorse ore al Grande Fratello c’è stata una super sorpresa per i concorrenti. La produzione ha deciso di regalare alcuni momenti di relax in Spa agli inquilini. Tra loro anche Beatrice Luzzi, tornata nella Casa dopo il pesante lutto avuto con la perdita di suo padre. Proprio l’attrice, a seguito del pomeriggio di spensieratezza, ha riflettuto e, in lacrime, ha chiesto scusa alla famiglia.

Beatrice Luzzi, la Spa e le scuse alla famiglia

Come detto, nelle scorse ore il GF ha regalato un pomeriggio di relax ai concorrenti della Casa. Tra loro anche la Luzzi che, però, dopo essere tornata dalla Spa ha voluto fare alcune precisazioni sentendosi in colpa per aver avuto un momento di leggerezza dopo la recentissima morte di suo padre.

L’attrice, infatti, si è rivolta in lacrime alla sua famiglia chiedendo scusa per una decisione che, a detta sua, non è dipesa da lei e per la quale non si è potuta comportare altrimenti.

“Vorrei fare un appello alla mia famiglia e scusarmi enormemente per non essere stata con voi ed essere uscita fuori a fare una cosa in cui non avevo voce in capitolo, scusatemi mi dispiace tanto”, ha detto la donna praticamente in lacrime con alcuni inquilini che la stavano ascoltando.

Parole molto forti e sentite che hanno dato modo ai telespettatori e utenti social di comprendere ancora di più i sentimenti della donna.

In tal senso, anche la sua pagina di fan ufficiale ha voluto esporsi con la donna: “Noi sappiamo tutto. Beatrice siamo con te”, ha commentato il profilo su X dedicato all’attrice.

Di seguito anche un post su X della pagina ufficiale dei fan dell’attrice in cui si vede la tristezza della donna dopo la Spa:

