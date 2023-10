Torna a parlare Barbara D’Urso e lo fa tra impegni attuali ma anche futuri col possibile ritorno in televisione dopo l’addio a Pomeriggio 5.

C’è tanta curiosità per quello che sarà il futuro lavorativo di Barbara D’Urso. La nota conduttrice, dopo l’addio a Mediaset e a Pomeriggio 5, infatti, ha affermato più volte di essere impegnata in diversi progetti. Ora, a La Stampa, Carmelita svela meglio i suoi piani dove potrebbe esserci anche il ritorno sul piccolo schermo.

Barbara D’Urso, le rivelazioni sul futuro

Si parte da alcune curiosità relative al tempo libero della D’Urso: “Il ballo è una passione che ho fin da piccola. Da anni prendo lezioni di classica e moderna, due volte a settimana e le documento su Instagram. Come tutte le passioni, la coltivo per puro piacere e non perché serve. Anche se al lavoro si potrebbe applicare. Penso che chi lavora nello spettacolo debba saper fare tutto, recitare, cantare e ballare. Per ogni evenienza. Però, non fate illazioni”, ha detto Carmelita probabilmente riferendosi alle voci che si sono susseguite riguardo un potenziale approdo a Ballando con Le Stelle in futuro.

“Il futuro? Lo vedo bellissimo. Non è certo tempo per pensionarmi. Sono coinvolta in mille cose. Ho un podcast, Amiche mie, sono stata la prima ad aprire uno spazio Metadurso sul Metaverso. Con un’amica ho una società che organizza eventi, la B&Fable, il teatro”.

Non manca un passaggio anche sulla tv: “Poi tornerò… In tv? È probabile“, ha aggiunto lasciando ogni porta aperta.

Di seguito anche un recente post Instagram di Carmelita che sui social è sempre tanto seguita e apprezzata dai suoi fan:

