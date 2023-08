Cosa è successo davvero tra Barbara D’Urso e Mediaset per arrivare all’addio? Spuntano retroscena legati anche a questioni economiche.

Sono ormai passate diverse settimane dall’annuncio da parte di Mediaset dell’addio di Barbara D’Urso alla rete. Niente più Pomeriggio 5 per la conduttrice che, come noto, ha dovuto lasciare posto a Myrta Merlino. Sulla vicenda si è detto tanto ma in queste ore sarebbero giunti nuovi dettagli che farebbero comprendere meglio cosa abbia portato alla separazione tra le parti. Come spesso capita in queste cose, di mezzo ci sarebbero anche questioni economiche…

Barbara D’Urso i compensi a Mediaset e l’addio

Si è parlato tanto dell’operato della D’Urso a Mediaset. Anni e anni di tv, programmi di successo e di grandi ascolti. Poi, piano piano, qualcosa pare essersi rotto fino alla totale separazione avvenuta appunto in questi mesi.

Dagospia e Fanpage, in tal senso, hanno indagato su quali potrebbero essere state le reali motivazioni dietro l’addio della conduttrice arrivano alla conclusione che le posizioni di Barbarella e di Pier Silvio Berlusconi, anche per ragioni economiche, erano totalmente impossibili da far conciliare.

In queste ore Dagospia ha parlato di un volto noto del piccolo schermo che negli ultimi quattro anni ha ottenuto un cachet complessivo di 15 milioni di euro. Ponendo il quesito su chi fosse il volto misterioso è stata Fanpage a rispondere. La “scelta” è ricaduta proprio sulla D’Urso. Il media, infatti, ben informato da fonti del settore, ha ricevuto conferme sulle cifre e non solo. Pare che oltre ai 15 milioni citati, si arriverebbe a ben 45 milioni totali considerando tutti gli anni trascorsi a Mediaset.

Cifre importanti che, con l’aggiunta della richiesta da parte della donna di due prime serate garantite, avrebbero portato appunto alla inevitabile scelta di separarsi.

Di seguito, invece, un recente post Instagram proprio di Carmelita in vacanza:

