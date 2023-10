Da “rivali” a “amici”. Stupiscono alcuni commenti a La Vita in Diretta con Alberto Matano a proposito di Barbara D’Urso.

Per tanto tempo è stata lotta tra ‘La Vita in Diretta’ e il ‘Pomeriggio 5’ condotto da Barbara D’Urso. Ecco perché ha destato quantomeno stupore sentir parlare di Carmelita nel programma di Rai 1 condotto da Alberto Matano. In particolare l’ospite del conduttore, Simona Izzo, ha analizzato una sorta di fenomeno che sta capitando alla presentatrice dopo il suo addio a Mediaset.

Barbara D’Urso nominata a La Vita in Diretta

Nel corso della puntata andata in onda lunedì sera de La Vita in Diretta su Rai 1 c’è stato un momento dedicato alla cantante Madonna e alla sua trasformazione, anche fisica. Facendo un’analisi del fenomeno degli haters per l’artista, Simona Izzo, ospite di Matano, ha citato anche la D’Urso facendo un parallelo con quanto abbia vissuto dopo l’addio a Mediaset.

“Adesso abbiamo parlato del suo bel ritorno”, ha detto Matano su Madonna. “Però lei negli ultimi tempi è stata oggetto di feroci critiche degli odiatori. Molti la criticano perché dicono che si è trasformata. Le dicono che non sembra più lei e che sul viso non ha più i segni del tempo”.

A questa frase, la Izzo ha detto: “Certo, è un classico. Perché se invecchi sei sciatta e brutta, se invece cerchi di fare delle cose per te vieni odiata perché non tutti possono raggiungere i tuoi risultati. La verità è che lei è una grande imprenditrice di sé stessa. Questa è una donna che è un capocomico, una produttrice, un’attrice, cantante, regista, una che sa fare tutto e che quindi viene odiata. E sai che ho notato delle cose in questo senso e ho fatto un’analisi”.

Da qui la Izzo inizia a citare la D’Urso: “Ad esempio Barbara d’Urso che aveva anche molti odiatori. Adesso se vai sui social di Barbara, che è nell’ombra in questo momento, non ci sono più critiche, anzi ci sono solo cose belle e carine per lei. Come mai questo? Perché quando tu sei all’apice dà fastidio a molti. C’è qualcosa che non sopportano le persone. Non sopportano che qualcuno ce l’abbia fatta e continui a farcela. E come per Barbara vale per Madonna. Lei non è una bambina, ha 65 anni, ed è una donna che è ancora attiva e in carriera, quindi lasciatela lavorare”.

Di seguito anche un recente post Instagram di Carmelita:

