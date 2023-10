Sta per iniziare la nuova edizione di Ballando con le Stelle. I giudici hanno commentato il cast di ballerini. Arrivano i primi giudizi.

C’è grande attesa per la nuova edizione di Ballando con le Stelle. La giuria è stata confermata e il cast sembra essere molto importante con alcuni nomi che spiccano. A parlare di quello che sarà lo show condotto da Milly Carlucci sono state Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli.

Ballando con le Stelle i commenti sul cast

In una recente intervista a SuperGuida Tv, Carolyn Smith ha sottolineato la sua gioia per l’inizio della nuova edizione del programma e ha avuto parole importanti anche sul cast e in particolare su Wanda Nara, annunciata come ultima concorrente: “Il nuovo cast lo trovo molto interessante. Una buona parte di concorrenti è già conosciuta dal pubblico. Non vedo l’ora di iniziare e mi piacciono i personaggi che sono stati scelti. Wanda Nara? La sua presenza è essenziale. Tante volte le donne ma anche gli uomini hanno paura di sottoporsi alle cure. Soprattutto i più giovani devono essere sensibilizzati sull’importanza della prevenzione. L’età di alcuni concorrenti? Per me è una vera cretinata criticare l’età. Conosco tante persone grandi che dimostrano meno di giovani che invece al contrario sembrano vecchi”.

Anche Selvaggia Lucarelli ha detto la sua, come riportato da Biccy, parlando però di Rosanna Lambertucci che aveva espresso la propria opinione positiva sulla giudice: “Ovviamente Rosanna Lambertucci avrà tutti 10”, ha ironizzato la giornalista.

Di seguito anche un post su X del programma con la conduttrice e il dietro le quinte:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG