Prime parole dopo l’eliminazione da Amici per Ayle. Il giovane cantante è uscito nella prima puntata del Serale del programma.

Ritorno social per Ayle, ex concorrente di Amici. Il giovane cantante, dopo l’eliminazione subita nella prima puntata del Serale, ha parlato per la prima volta dopo la fine, ufficiale, della sua esperienza nel programma. Per lui, parole molto sentite e ringraziamenti alla padrona di casa ma anche alla sua insegnate, Anna Pettinelli.

Amici, il ritorno social di Ayle

Il giovane cantante ha fatto ritorno, come detto, sui social, mandando un lungo messaggio a proposito del percorso terminato nella scuola di Amici.

Tra i primi passaggi, Ayle ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno reso tale esperienza possibile: “Credo che una parte del mio cuore sia ancora ferma qui. Ho passato tanti stati d’animo e credo di dover ancora metabolizzare il tutto. Volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno mandato dei bellissimi messaggi e che mi sono state vicine. Volevo ringraziare Amici e Maria per la grandissima opportunità e per questo percorso incredibile. Penso di essere cresciuto come artista ma soprattutto come persona

Ho imparato a combattere e a convivere con i miei demoni e penso di averli affrontati a testa alta

Volevo ringraziare anche Anna Pettinelli per tutto quello che abbiamo passato e per quanto ha creduto in me durante tutto il percorso”.

Le sensazioni post eliminazione

Il pensiero del ragazzo è andato avanti con le sue sensazioni personali: “Alla domanda ‘come stai?’ al momento non so bene cosa rispondere. Devo ancora realizzare quello che è successo in questi mesi. Ho capito che devo fare questo nella vita e non smetterò mai di donare la mia musica a chi ne ha bisogno”. Anche per questo, Ayle ha concluso il suo messaggio con uno sguardo al futuro: “Ancora grazie a tutti. Ci sentiamo presto con nuova musica“.

Di seguito anche il post Instagram dell’ex giovane cantante di Amici:

