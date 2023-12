Aurora Ramazzotti ha svelato via social di aver ricevuto un misterioso omaggio floreale per il suo 27esimo compleanno.

Il 5 dicembre Aurora Ramazzotti ha compiuto 27 anni e nelle ultime ore, attraverso le sue stories, ha mostrato delle bellissime orchidee che ha ricevuto per il suo compleanno e che, però, le sarebbero state recapitate senza alcun biglietto da parte del mittente.

“La bellezza di queste orchidee che mi hanno regalato (non c’era il biglietto) sembrano quasi glitterate. Spero di farle sopravvivere”, ha confessato via social la figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti, mostrando il vaso con i fiori.

Aurora Ramazzotti: l’omaggio anonimo per il compleanno

Aurora Ramazzotti ha trascorso il giorno del suo 27esimo compleanno con i suoi affetti più cari e soprattutto con suo figlio, il piccolo Cesare, venuto al mondo il 30 marzo scorso.

In queste ore la figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti ha fatto sapere ai fan di aver ricevuto uno splendido omaggio floreale ma, purtroppo, non avrebbe identificato il mittente del regalo. Ora che lo ha mostrato via social riuscirà a identificare chi gli ha fatto lo speciale dono? Sulla vicenda al momento non è dato sapere di più e ai fan non resta che attendere ulteriori sviluppi.

La figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti ha sempre condiviso i dettagli e i retroscena della sua quotidianità con i fan dei social e, nell’ultimo anno, ha raccontato i dettagli della sua vita da neomamma.

