Il settimanale Chi ha dedicato un servizio al nuovo incontro avvenuto tra Belen e Antonino Spinalbese dopo la lite avuta nei giorni scorsi.

Il settimanale Chi ha avvistato Antonino Spinalbese mentre si recava sotto la casa della sua ex, Belen Rodriguez, per andare a prendere sua figlia Luna Marì. “Ha prevalso la ragione in due persone che si sono amate”, si legge sul settimanale.

I due hanno cercato di mantenere rapporti pacifici dopo la fine della loro storia ma, nelle ultime settimane, hanno avuto un acceso scontro relativo proprio al tempo da trascorrere con la figlia. “Si sono lasciati molto velocemente e ora si ritrovano, quasi come due estranei, a decidere i tempi e i modi per vedere la figlia”, si legge sul settimanale di Signorini.

Belen e Spinalbese: l’avvistamento

Il settimanale Chi ha dedicato un intero servizio a Belen Rodriguez e ad Antonino Spinalbese, che si sono rivisti per la prima volta dopo la discussione avuta a mezzo social nelle scorse settimane, quando Belen è partita per l’Argentina con la loro bambina, Luna Marì. “Accettare contro la mia volontà di essere messo da parte, sentendo continuamente insulti e bugie sul mio conto… ma tutto ciò va bene, perché io sono il padre ed io sarò sempre disposto a soffrire sempre e solo per mia figlia”, aveva tuonato Antonino a mezzo social.

Oggi sembra che i due siano riusciti ad appianare le loro divergenze, e secondo indiscrezioni l’hair stylist avrebbe fatto recapitare alla sua ex un mazzo di fiori proprio per cercare di chiederle scusa. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi? In tanti, sui social, non vedono l’ora di saperne di più.

