Antonella Clerici sbotta contro gli haters: “Fatevene una ragione”

Antonella Clerici sbotta contro gli haters a È sempre mezzogiorno: “Accettiamo le critiche, ma solo con gentilezza”.

Ancora una volta Antonella Clerici si conferma regina della televisione e del buon senso. Durante la diretta del 16 aprile del programma È sempre mezzogiorno, in onda su Rai1, la conduttrice ha colto l’occasione per rispondere in modo deciso ma elegante agli haters che commentano in maniera offensiva sui social del programma. Scopriamo che cosa ha detto la conduttrice.

Antonella Clerici contro i commenti offensivi degli haters

Oggi i social sono diventati sempre più importanti, anche nel contesto televisivo. Commenti e critiche possono influenzare la percezione, e quindi il successo, di un programma. Per tale motivo sempre più trasmissioni aprono alla possibilità creare dibattiti social, anche in diretta, come nel caso del programma È sempre mezzogiorno.

Antonella Clerici ha deciso di affrontare gli hater si petto senza mezzi termini: “La critica va bene, i commenti offensivi non li leggiamo. Fatevene una ragione: qui passa solo la gentilezza” ha dichiarato con fermezza.

A sollevare il tema è stato Fulvio Marino, panificatore e volto ormai noto del cooking show, che quest’anno cura anche uno spazio social in cui legge in diretta i commenti degli utenti.

Marino ha sottolineato come le critiche siano benvenute, ma che sempre più spesso arrivano anche insulti gratuiti.

“Mandateci proposte, spunti, anche critiche, purché gentili” ha detto rivolgendosi direttamente al pubblico.

“Blocchiamo subito chi insulta”: la linea dura di Antonella Clerici

Antonella Clerici ha approvato il messaggio con un intervento diretto: “La critica costruttiva è ben accetta, ma l’insulto no. Ce ne facciamo un baffo e blocchiamo subito“.

Il suo messaggio ha raccolto centinaia di reazioni positive e commenti di supporto da parte dei fan, a conferma di quanto la conduttrice sia apprezzata non solo per il suo stile televisivo, ma anche per la sua autenticità.

Le parole di Antonella Clerici sono diventate virali in poche ore, rilanciate su tutti i social del programma e commentate anche da altri volti noti.