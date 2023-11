La conduttrice radiofonica e maestra di Amici Anna Pettinelli ha un nuovo fidanzato. La confessione è arrivata in diretta tv…

Il pubblico di Canale 5 è ormai abituato a vederla ogni pomeriggio nel corso di Amici ma questa volta Anna Pettinelli ha stupito tutti sulla Rai. Presente a ‘La Vita in Diretta’, infatti, la nota conduttrice radiofonica si è lasciata andare ad un’ammissione in tema amoroso sul nuovo fidanzato.

Anna Pettinelli ha un nuovo fidanzato

L’ormai voce storica di RDS, nelle ultime ore, ha ufficializzato, di fatto, il suo fidanzamento di cui in realtà si parlava ormai da tempo. La Pettinelli, infatti, durante il finale del programma ‘La Vita in diretta’ su Rai1, si è lasciata andare ad una battuta che non lascia scampo ad interpretazioni.

La coach di Amici ha espresso la sua opinione su diverse situazioni passando dal docufilm di Ilary Blasi uscito su Netflix, fino, in modo assolutamente ironico, alla pasta e patate di Francesco Paolantoni che per la vittoria dello scudetto del Napoli si era reso protagonista di una scommessa portando in giro proprio questo piatto importante.

Ed è merito di questo argomento se la bella Anna è uscita allo scoperto a livello di vita privata. La maestra di Amici, infatti, si è lasciata scappare una frase: “Come si fa la pasta con le patate? Con o senza provola? Il mio fidanzato, che è cuoco, la fa con la provola”.

Al momento non abbiamo altre informazioni in merito all’uomo accanto alla conduttrice radiofonica, quello che pare certo è che la storia con Stefano Macchi sia alle spalle ufficialmente.

Di seguito anche un recente post Instagram della donna con alcune immagini della sua esperienza nella scuola di Amici di questa edizione come maestra di canto:

