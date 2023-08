La madre dell’attore Angus Cloud ha rotto il silenzio sulle cause della tragica scomparsa di suo figlio, venuto a mancare a 25 anni.

Il 31 luglio, a 25 anni appena compiuti, è tragicamente scomparso Angus Cloud, l’attore di Euphoria che, appena una settimana prima aveva perso suo padre. In queste ore la madre del giovane attore ha rotto il silenzio con una lettera pubblica (condivisa via social) in cui ha raccontato come suo figlio abbia trascorso il suo ultimo giorno di vita e ha specificato di non credere a ciò che si leggerebbe sui giornali.

“Amici, voglio che tutti sappiate che apprezzo il vostro amore per la mia famiglia in questo momento difficile. Voglio anche che sappiate che, sebbene mio figlio sia stato profondamente addolorato per la prematura morte di suo padre (…) il suo ultimo giorno è stato tranquillo e sereno. (…) Non voleva porre fine alla sua vita. Quindi non credete a quello che leggete. Quando ci siamo abbracciati per la buonanotte ci siamo detti quanto ci volevamo bene e lui ha detto che mi avrebbe rivisto la mattina. Non so se o cosa possa aver messo nel suo corpo quella notte. So solo che ha messo la testa sulla scrivania dove lavorava ad un progetto artistico, si è addormentato e non si è svegliato“, ha scritto Lisa Cloud nella lettera condivisa attraverso i suoi canali social.

Angus Cloud: la madre non crede al suicidio

La madre di Angus Cloud, Lisa Cloud, ha scritto una commovente lettera con cui ha voluto raccontare l’ultimo giorno di vita di suo figlio, e ha specificato anche che non crederebbe alle ipotesi secondo cui si sarebbe tolto la vita a causa del dolore provato per la scomparsa di suo padre (venuto a mancare appena una settimana prima). L’autopsia ha stabilito che la morte di Angus Cloud sarebbe stata causata da un’overdose, e a tal proposito sua madre ha detto:

“Scopriremo che è andato in overdose accidentalmente e tragicamente, ma è abbondantemente chiaro che non aveva intenzione di lasciare questo mondo. Le sue lotte erano reali.”

