Veronica Peparini e Andreas Muller saranno presto genitori. Il ballerino ha chiesto consiglio per il “look da papà” migliore.

Dopo aver raccontato le difficoltà e le paure per la gravidanza in corso, Veronica Peparini e Andreas Muller si preparano a diventare genitori. In modo particolare, nelle ultime ore, è stato il ballerino ex Amici ad uscire allo scoperto e chiedere un particolare consiglio ai suoi seguaci su Instagram.

Andreas Muller, il giusto “look da papà”

Attraverso un simpaticissimo post su Instagram, Muller è tornato a parlare del suo diventare presto padre. In modo particolare, il ballerino ha ammesso di non sapere quale sia il look migliore da tenere una volta diventato genitore.

Con grande ironia, Andreas ha quindi coinvolto i fan con una serie di foto divertenti con svariati outift e acconciature da lui usate nel tempo e ha scritto nella didascalia del contenuto: “Raga, ma qual è il look giusto da papà? Tanto lo so che direte l’ultima e comunque camaleontico manco fossi a Hollywood”. Il simpatico riferimento all’ultima foto riguarda un suo scatto quando è travestito con una parrucca con i capelli azzurri.

Le parole del giovane ballerino hanno fatto intendere la grande attesa che il ragazzo ha nel diventare padre e hanno generato grande affetto e simpatia nei suoi seguaci.

Di seguito anche il post Instagram del ballerino con i vari commenti in risposta dei fan:

La scelta dei nomi delle gemelle

Di recente, proprio la Peparini e Muller erano stati ospiti a Verissimo e avevano parlato delle gemelline in arrivo. Nel dettaglio avevano svelato i nomi scelti: “A me piaceva tantissimo un nome però lei me l’ha bocciato, era Rebecca. Poi ci siamo messi d’accordo, uno l’ho scelto io e uno lei”.

Quali nomi hanno deciso di dare alle piccole? Veronica, a quanto riferito, ha scelto Ginevra. Muller, invece, non potendo scegliere Rebecca, ha optato per Penelope.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG