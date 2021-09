Andrea Iannone: “Relazione lunga con Belen Rodriguez” E su Giulia De Lellis…

Andrea Iannone, prossimo concorrente di ‘Ballando con le stelle 16’, in partenza sabato 9 ottobre 2021, in prima serata, su Rai 1, intervistato, questa settimana, dal magazine ‘Chi’, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa sulle sue relazioni che, per anni, hanno riempito le pagine dei magazine rosa.

Nel corso di questi anni, il motociclista è stato legato sentimentalmente a diverse showgirl del mondo dello spettacolo. Con Belen Rodriguez, sorella del suo grande amico Jeremias, è stato fidanzato dal 2016 fino all’autunno 2017. Ha avuto anche una storia con Giulia De Lellis da giugno 2019 a gennaio 2020:

Sono solo due le donne famose, la maggior parte non erano conosciute. E poi parlerei di relazione solo con Belen. Con Giulia sono stati 5 – 6 mesi. Del gossip ho capito che capisce quello che vuole capire, è come quando dici a una persona la verità, ma lei crede solo a quello che vuole credere.

Il corridore, in questi anni, sta ancora scontando una brutta squalifica che lo ha costretto a non poter correre in moto: