Andrea Giambruno, giornalista e compagno di Giorgia Meloni, ha pronunciato una frase destinata a scatenare una bufera in rete.

Ancora una volta il volto di Rete4 Andrea Giambruno è finito nell’occhio del ciclone. In particolare in molti hanno avuto da ridire per una frase da lui pronunciata nel corso della trasmissione Diario del Giorno, dove si è parlato dei gravi casi di violenza che in queste ore hanno fortemente scosso l’opinione pubblica, come quelli di Palermo e Caivano.

“Forse dovremmo essere più protettivi nel dialogo e nel lessico. Se vai a ballare, tu hai tutto il diritto di ubriacarti – non ci deve essere nessun tipo di fraintendimento e nessun tipo di inciampo, ma se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche perché poi il lupo lo trovi”, ha dichiarato il compagno della premier Giorgia Meloni.

Andrea Giambruno nella bufera: le frasi sulle vittime di abusi

Una nuova bufera si è abbattuta in queste ore su Andrea Giambruno, il giornalista e compagno di Giorgia Meloni che, nel salotto tv di Diario del Giorno, ha commentato con gli ospiti in studio i casi di violenza che hanno scosso negli ultimi giorni l’opinione pubblica.

Sui social in tanti hanno criticato aspramente l’affermazione fatta da Giambruno in merito al consumo di alcolici da parte delle potenziali vittime e in molti si chiedono se il giornalista romperà il silenzio in merito alla questione difendendosi dalle accuse. Al momento sulla vicenda non è dato sapere di più.

