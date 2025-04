Andrea Damante ed Elisa Visari presto genitori: l’annuncio con un video super

Dopo le varie indiscrezioni sul loro conto, ecco il bellissimo annuncio relativo ad Andrea Damante ed Elisa Visari. I due diventeranno presto genitori.

Dopo le tantissime indiscrezioni e segnalazioni sul loro conto, ecco Andrea Damante ed Elisa Visari uscire allo scoperto. La coppia ha annunciato di essere in attesa del loro primo bebè. Tramite un video social mozzafiato, ecco i due ragazzi aver comunicato ai tantissimi seguaci la bella notizia. I giovani attendono un bambino.

I rumors sulla dolce attesa e la foto sospetta

Sono state settimane molto intense per Andrea Damante ed Elisa Visari, al centro di tantissime indiscrezioni sul loro conto. Non solo a livello di coppia e relazione ma soprattutto per quelle voci che li volevano pronti a diventare genitori. Di recente, proprio la ragazza era stata pizzicata con un “pancino sospetto”.

In particolare, dopo varie segnalazioni, la Visari si era mostrata insieme a due cagnolini, mostrando, in parte, un rigonfiamento sospetto sul ventre. La ragazza non aveva fatto alcun tipo di accenno in quella occasione ma, a quanto pare, gli osservatori più attenti ci avevano azzeccato.

L’annuncio di Andrea Damante ed Elisa Visari

Tramite un bellissimo video social, oggi, Andrea ed Elisa hanno comunicato di essere in attesa del loro primo figlio. Da quanto scritto, infatti, la coppia dovrebbe avere un bellissimo maschietto. “Il nostro sogno più grande sta per diventare realtà…Un Mini Dama in arrivoooo!!!”, le parole usate dai due nel filmato condiviso su Instagram. Nella clip sono state mostrate alcune immagini davvero dolcissime, dal momento della scoperta del sesso del bebè, fino ad un dono che Andrea ha fatto alla futura mamma, ovvero un ciuccio azzurro. “Siete bellissimi”, “Auguri ragazzi”, si legge nei commenti dei fan. Alcuni utenti si sono anche un po’ arrabbiati perché i due stavano smentendo le varie segnalazioni ma, anche loro, in realtà, adesso sono rimasti molto felici per la coppia e i futuri mamma e papà.