Grossa lite in casetta ad Amici tra gli allievi. In modo particolare si sono scatenate delle problematiche per il disordine.

Momento di forte tensione nella scuola di Amici dove in casetta è scoppiata una pensate lite tra alcuni allievi. Protagonista in modo particolare Lil Jolie che ha avuto da ridire per il comportamento di altri compagni. A fare la voce grossa, soprattutto Matthew, Mew e Holy.

Amici, lite pesante in casetta

Nel corso del daytime andato in onda oggi di Amici, sono stati protagonisti alcuni allievi in particolare. Prima per le parole dette nei confronti di Lil Jolie a livello artistico, poi, sempre verso la cantante, per alcuni comportamenti tenuti in ambito cucina.

La giovane ragazza, infatti, si è lamentata per una padella che, a detta sua, era rimasta sporca da diverso tempo e che, quindi, poteva portare a dei provvedimenti da parte della produzione. Mentre cercava il colpevole, la cantante non ha usato mezzi termini: “Quella padella è li da tre giorni. Ditemi chi è che l’ha usata e non l’ha pulita. Faccio tutti i nomi se me lo chiedono. Vi lamentate per le mie cose ma questo schifo no? Andate affanc**o”.

Il commento dell’artista è proseguito trovando molte repliche, specie da parte di Holy, Mew e Matthew che, piano piano, le hanno fatto notare di essere eccessiva nei modi. “Sei una pazza, una pazza”, “Tutto questo per una padella. Io se ho qualche problema te lo dico”, hanno detto prima Holy e poi Matthew.

Anche Mew, che dorme con Lil, ha aggiunto: “Camera nostra è un casino per colpa tua. Meglio che sto zitta perché non voglio litigare”.

Dopo la lite, Lil Jolie si è sfogata con la sua vocal coach facendosi prendere dalle emozioni e scoppiando in lacrime perché non si sente compresa.

Di seguito le prime parole dei ragazzi verso Lil Jolie in un post su X del programma e poi anche l’alta tensione che si è generata in casetta pochi giorni dopo:

