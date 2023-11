Alta tensione ad Amici dove due allievi hanno avuto modo di confrontarsi per alcuni giudizi personali che non sono piaciuti.

Lezioni, compiti ma anche tensione tra allievi. Nella scuola di Amici, e in questo caso in casetta, Nicholas e Kumo sono stati protagonisti di un confronto molto acceso dove sono stati dati pareri e giudizi piuttosto forti. Tutto è nato da un compito assegnato da Emanuel Lo all’allievo di Todaro, evidentemente non alla portata del ragazzo.

Amici, Kumo e le parole su Nicholas

Dopo aver visionato il compito che Emanuel Lo ha assegnato a Nicholas, i ragazzi si sono confrontati col ballerino per capire se avrebbe accettato o meno viste le difficoltà. Il danzatore, prima di dare una risposta definitiva, ne ha parlato col suo maestro Todaro confermando che avrebbe fatto il compito.

Peccato che mentre Nicholas non si trovasse in casetta, Kumo e altri compagni abbiano parlato non proprio bene delle sue doti da ballerino.

“A 22 anni ha davvero poca consapevolezza del suo corpo. Posso essere cattivo? Lo sarò. Fuori da qua, l’unica cosa che può fare è l’ultima cosa fatta con Elena. Non ho mai detto che lo stimo artisticamente. […]. Penso sia meglio che lo mettano in sfida ora, se no… Purtroppo, quando cederà, gli arriverà la batosta. Il problema è che qui ognuno di noi ha un punto forte. Ma lui non ce l’ha”, ha detto Kumo.

Tali parole, come anticipato, non sono state dette davanti al diretto interessato che è stato messo al corrente di tutto dalla regia.

Da qui la discussione era inevitabile: “Tu negativamente non hai mai parlato”, ha detto Nicholas. “L’hai fatto quando non c’ero. Dietro tu dici le cose. Ora non le dici. Cosa ti sfoghi a fare”. Sembra proprio che il rapporto tra i due ballerini si sia quindi rovinato.

Di seguito anche il post su X del programma con le parole di Kumo dette alle spalle di Nicholas:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG