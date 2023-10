Nel corso del daytime di Amici, il confronto, doppio, tra professori e studenti ha riservato sorprese, specie per un cantante.

Ancora Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Holy Francisco protagonisti ad Amici. Nel corso del daytime di oggi del programma, infatti, gli insegnanti di canto hanno voluto chiamare a centro studio il cantante per metterlo alla prova e dargli quella che è stata definita “l’ultima occasione” in quanto, fino ad ora, non pare aver convinto del tutto.

Amici, l’ultima occasione per Holy Francisco

I primi momenti del daytime di Amici sono stati dedicati, di fatto, alle parole di Zerbi a Holy. Il professore non è rimasto particolarmente convinto dalle esibizioni del ragazzo e dal suo atteggiamento e ha deciso di dargli un compito immediato. In tal senso, dopo la sua esibizione, anche la maestra Pettinelli, sua insegnante, ha ammesso che per il giovane sarebbe stata “l’ultima occasione”.

Tornato in casetta visibilmente triste e contrariato, il cantante ha chiesto di tornare in studio con i due maestri per convincerli delle sue capacità.

In questa occasione, Holy ha scelto di cantare un brano inedito dal titolo ‘Gaia e Mirea’. Un testo molto forte e che tratta un argomento delicato e sentito. Proprio per questo Holy è riuscito a convincere anche Rudy Zerbi che, contro ogni previsione, gli ha detto: “Questo pezzo sicuramente fa la differenza. Non ti dico che tutto quello che farai andrà bene. Ti vedo con un occhio diverso. Si vede che questo pezzo è scritto in un modo emozionante e vero. Da oggi in poi sei un’altra persona. Hai fatto bene a chiamarci hai dato segno di maturità e coraggio”.

Di seguito anche il post del programma con l’esito dopo la nuova esibizione di Holy:

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG