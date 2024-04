Boom di like per Ambra Angiolini e un video con tutta la famiglia. La conduttrice ha condiviso un filmato sui social con Renga e i figli.

Seguitissima sui social, Ambra Angiolini ha fatto il pieno di like con un bellissimo video condiviso su Instagram che vede protagonisti anche Francesco Renga e i loro due figli, Jolanda e Leonardo. Le immagini del reel sono state assolutamente adorabili con momenti inediti vissuti in famiglia.

Ambra, il video di famiglia fa il pieno di like

Come anticipato, la Angiolini ha condiviso su Instagram un bellissimo filmato di famiglia che vede protagonisti anche l’ex Francesco Renga e i loro figli, Jolanda – che ha pubblicato lo stesso video anche sulle sue stories – e Leonardo.

La conduttrice ha scritto per accompagnare le dolcissime immagini: “Organismi biologicamente modificati dall’amore folle”.

E in effetti, guardando il filmato, la famiglia e i momenti scelti per il video sono assolutamente ricchi d’amore e di gioia. Piccolo spezzoni di filmato, baci, sorrisi e i volti dei bambini da piccoli hanno generato un contenuto davvero spettacolare che nel giro di pochissimo tempo ha raccolto tantissimi like e commenti.

Proprio le reazioni dei fan hanno fatto capire la bellezza del post della donna. “Siete bellissimi e unici”, “Una famiglia splendida nonostante tutto”, ha scritto qualche utente sottolineando come, al netto della fine della relazione tra la conduttrice e il cantante, i due siano rimasti in ottimi rapporti per il bene della famiglia.

Di seguito anche il post Instagram con il filmato condiviso dalla showgirl:

Storia finita tra la Angiolini e Bosca?

Da notare come il filmato di famiglia abbia suscitato qualche nostalgia tra i fan della bella Ambra. In tanti, infatti, hanno ipotizzato ad una possibile reunion tra lei e Renga che, però, ad oggi risulta essere fidanzato.

Diverso, invece, il discorso amore per la Angiolini che pare essere tornata single con tanto di rottura da Andrea Bosca. I due, infatti, avrebbero smesso di seguirsi sui social a conferma che qualcosa non stia andando per il verso giusto.

