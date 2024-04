Dopo i tanti rumors, ecco anche l’ufficialità: Amadeus e la Rai si separano dopo tanti anni di collaborazione.

Era nell’aria e, adesso, c’è anche l’ufficialità. Amadeus e la Rai si sono detti addio. Almeno questo è quanto trapelato dall’incontro avvenuto in questi minuti tra il noto conduttore e il direttore generale di Viale Mazzini, Giampaolo Rossi.

Amadeus lascia la Rai

A quanto si apprende anche dall’Ansa, l’addio tra la Rai e il presentatore sarebbe ufficiale. Il tutto si sarebbe concretizzato nel recente incontro andato in scena tra Amadeus e Rossi. I due hanno avuto un faccia a faccia cordiale con il conduttore che avrebbe ufficializzato la sua decisione di non rinnovare il contratto con la Rai, in scadenza a fine agosto, per affrontare nuove sfide professionali.

Dopo i tanti rumors che lo hanno riguardato, quindi, il presentatore televisivo avrebbe deciso di lasciare la tv di Stato per una nuova avventura che possa dargli ulteriori stimoli nel suo lavoro. Questa dovrebbe vederlo protagonista sul Nove, rete che ha già accolto alti volti famosi ex Rai come, per esempio, Fabio Fazio.

Il futuro del conduttore

Stando ai rumors delle ultime settimane, quindi, Amadeus è pronto ad iniziare una nuova avventura. Il presentatore è atteso dal gruppo Warner Bros. Discovery, infatti, è pronto ad ingaggiarlo per farne un volto di punta del canale Nove.

Proprio questa decisione del presentatore sarebbe stata accolta dalla Rai e da Rossi al netto degli sforzi compiuti per provare a trattenere il conduttore di ‘Affari Tuoi’ e degli ultimi cinque Festival di Sanremo.

Secondo La Stampa, al netto di un importante compenso che il conduttore percepirà, la decisione di Ama non sarebbe dovuta a questioni economiche ma esclusivamente a delle scelte personale e a progetti diversi rispetto a quelli attuali.

Di seguito anche un post su Instagram recente del conduttore:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG